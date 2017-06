Sproeiverbod is zaterdag voorbij

En ik blijf nog even in Aalst, want er zijn foto's vrijgegeven van het toekomstige Esplanade-plein. Het plein wordt helemaal heringericht, en er komt ook een ondergrondse parking. Het ontwerp van het plein is in handen van een Antwerps studiebureau. De Aalstenaars zelf mogen de laatste hand leggen aan het ontwerp, want ze zullen betrokken worden in het proces. Op het plein komt een luifel. Die zal het kenmerk worden van het plein en dienen als bushalte. Het ontwerp-bureau wil ook inzetten op zoveel mogelijk groen. De ondergrondse parking zal ook dienen als buurtparking. Daardoor zal de parkeerdruk in de omgeving verminderen. En zo kunnen er bomen, banken en fietspaden in de plaats komen. De parking onder het Esplanade-plein was lange tijd omstreden, maar sinds het gunstig advies van de Vlaamse Bouwmeester is de kritiek geluwd.