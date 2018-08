Sproeiverbod blijft gelden

8.178 van de 13.000 deelnemers, zoveel haalden er dit weekend de eindstreep van de Dodentocht, en dat is een record. De omstandigheden waren nochtans niet ideaal. Rond half 10 's avonds, een half uur na de start, werden de deelnemers al verrast door een zware regenbui. Dat zorgde onmiddellijk voor een pak opgevers. De weergoden waren zij die volhielden daarna gelukkig wel weer goed gezind. 1.600 stappers werden verzorgd omdat ze last hadden van blaren of spierpijn. Zes werden er weg gebracht naar het ziekenhuis. De 100 kilometer lange wandeltocht werd ontsierd door een aantal spoorlopers, onder meer in Bornem en in Buggenhout. Een aantal van hen werden op heterdaad betrapt en kregen een fikse boete.