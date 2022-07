Champs-Elysées-winnaar Philipsen komt naar natourcriterium in Aalst: "Onderhandelingen waren nachtwerk"

De Red Flames zijn er niet in geslaagd om hun kwartfinale op het EK te winnen. Onze nationale vrouwenvoetbalploeg verloor in de allerlaatste minuut met 1-0 van Zweden, het nummer twee op de wereldranking. Het zag er nochtans een hele tijd goed uit voor de Belgen, met ondermeer deze save van doelvrouw Nicky Evrard uit Zottegem. Maar in de allerlaatste minuut moeten de Belgen dan toch het hoofd buigen. Een corner van de Zweden raakt niet weg voor doel, en Sembrant jaagt de bal tegen de netten. Vreugde dus bij de Zweden, en ontgoocheling bij de Flames. Troostprijs is er wel voor Evrard, zij wordt door de UEFA uitgeroepen tot vrouw van de match. Ook Tine De Caigny uit Beveren, Justine Vanhaevermeaet uit Sint-Niklaas en Laura De Neve uit Denderleeuw stonden aan de aftrap van de wedstrijd.