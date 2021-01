Nieuws Springtuig ontploft aan voordeur in Lokeren: "Ik dacht echt dat het een bom was"

Politie en parket zijn op zoek naar de dader die de voordeur van een huis in Lokeren heeft vernield met een zwaar springtuig. De ontploffing gebeurde gisteravond en was over heel de stad te horen. Het zou gaan om een uit de hand gelopen burenruzie. De bewoner van het huis moest met ernstige gehoorschade naar het ziekenhuis. Hij stond in de gang toen de explosie plaatsvond. Volgens buurtbewoners is de man door de luide knal helemaal doof geworden.