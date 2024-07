Springtuig komt tot ontploffing in Sint-Niklaas: meerdere huizen en auto's lopen schade op

Een ontploffing heeft de Dokter Van Raemdonckstraat in Snt-Niklaas vannacht opgeschrikt. Bij de knal werd een voordeur van een huis volledig weggeblazen. De auto die voor het huis, liep ook heel wat schade op. De bewoners waren niet thuis. Zeker vier andere auto's liepen ook schade op door wegvliegende brokstukken. Ook bij heel wat andere huizen in de straat was er schade aan ramen en deuren. Enkele getuigen zagen net na de knal mannen weglopen. De politie is een onderzoek gestart. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.