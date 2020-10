Mobiliteit en Verkeer Spring op de herbi-bus en laat je rijden door Haaltert

In Haaltert rijdt vanaf vandaag de Herbi-bus rond. Dat busje verbindt alle deelgemeenten met elkaar. En de ritten zijn gratis. De Herbi rijdt elke weekdag, in lange lussen langs verschillende haltes in de gemeente. Bedoeling is om vooral oudere, minder mobiele inwoners naar bijvoorbeeld de wekelijkse markt, de bibliotheek of ontmoetingscentra te brengen. Al is natuurlijk iederéén welkom op de bus. Door de coronamaatregelen kunnen voorlopig maximaal vijf personen meerijden. Het gaat voorlopig om een proefproject. En het is de gemeente zelf die busdienst organiseert omdat vervoersmaatschappij De Lijn vaak tekort schiet in de deelgemeenten.