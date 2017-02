Sprakeloos, na het boek nu ook de film!

De Dendermondse Perskring heeft vanmorgen haar persprijzen uitgedeeld. Elk jaar huldigt de Perskring mensen uit de streek die zich verdienstelijk hebben gemaakt. Zowel in de socio-culturele sector als in de sport. Zo zijn Rene Mergan en Rudy Janssens in de bloemetjes gezet voor het rondkrijgen van de aarstmoeilijke fusie tussen de voetbalclubs Rapide Lebbeke en KSK Lebbeke. In de categorie Socio-Cultureel wint het Buurtcomité van Lutterzele. En er is deze keer ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Die gaat naar Mon Heuvinck. Hij is de stichter van jazzclub Honky Tonk en de grondlegger van de Dendermondse jazzscene.