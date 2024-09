Sportpark Livinus in Sint-Lievens-Houtem officieel geopend: “Sport en ontspanning voor iedereen”

In Sint-Lievens-Houtem is dit weekend het vernieuwde sportpark Livinus feestelijk geopend. De site had al padelterreinen, tennisvelden en petanquebanen. Nu is er ook een multisportkooi, een moderne buitenfitness, een finse piste en speeltuinen. Het nieuwe sportpark moet ook een sociale ontmoetingsplaats worden voor de Houtemnaren. Het hele project is een samenwerking tussen de gemeente en drie privé-investeerders.