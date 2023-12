Sportoase en stadsbestuur Sint-Niklaas steken eerste spade in de grond voor nieuw zwembad De Watermolen

Naar Sint-Niklaas dan. Daar is zopas de eerste spade in de grond gegaan voor de bouw van het nieuwe zwembad. De Watermolen, zoals het complex zal heten, wordt volgens de ontwikkelaar één van de grootste en meest duurzame projecten in ons land. Rond het zwembad komt een groene long, het Sportkringpark, waar er plek zal zijn voor recreatie en andere sporten. Het project zou klaar moeten zijn in de loop van 2026 en dat is broodnodig, want de stad heeft dringend nood aan extra zwemwater.