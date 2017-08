Sport Sporting-voorzitter Lambrecht opgetogen met komst van Maes

Net als de supporters is natuurlijk ook voorzitter Roger Lambrecht opgetogen met de komst van Maes. Dat vertelde hij tijdens een pers-bijeenkomst net na de eerste training. Nadat bleek dat de aanpak van Runar Kristinsson niet de gewenste resultaten opleverde, had hij begin deze week Maes gevraagd of hij zin had in een nieuw avontuur op Daknam. De bandenmagnaat heeft altijd een goed contact onderhouden met de trainer uit Lommel, die intussen ook al wel benaderd was door verschillende andere binnen- en buitenlandse clubs. Met Maes hoopt de voorzitter de boel opnieuw recht te trekken, zodat Lokeren opnieuw kan meestrijden voor de linkerkolom van de rangschikking.