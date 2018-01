Sporting oefent in Spanje tegen Elche CF en Yanbian FC

Het nieuwe jaar begint dramatisch voor de Zottegemnaar Bart De Clercq, die rijdt voor wielerploeg Wanty-Groupe Gobert. De 31-jarige klimmer kwam gisteren zwaar ten val op training. Daarbij heeft hij aan zijn linkerzijde een heupfractuur opgelopen. De Clercq is de dag zelf nog geopereerd in het AZ in Herentals. Volgens de ploegdokter is het moeilijk om een terugkeer in competitie in te schatten. De trainingen licht hervatten zou in principe over een zestal weken moeten kunnen, zo klinkt het nog.