Terwijl al onze streekploegen vandaag een bekerwedstrijd afhaspelden, is het voor FCV Dender aftellen naar de competitiestart. Vorige week zag u in ons nieuws hoe Dender in de beker verloor tegen Hamme, nochtans een ploeg die een reeks lager speelt. Maar dat verlies is geen verrassing, als je weet weet dat het binnen de bestuurskamer rommelt en er bijna een heel team vertrok.