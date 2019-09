Wielrenster Sofie De Vuyst uit Herzele heeft een knappe transfer op zak. Ze trekt naar het Australische Mitchelton-Scott, een topploeg in het vrouwenwielrennen. De Vuyst is 32 en al ruim 10 jaar prof. Dit seizoen reed ze voor het Nederlandse Parkhotel Valkenburg. Ze won onder meer de Brabantse Pijl, en was er ook dicht bij in de Flanders Ladies Classic. Nu trekt ze dus naar Mitchelton-Scott en wordt ze ploegmaat van onder meer Annemiek van Vleuten. Op de website van haar nieuwe team zegt ze dat ze in de wolken is met deze droomtransfer.