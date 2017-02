Bilal Laggoune is het grootste bokstalent dat ons land de voorbije 20 jaar heeft gekend. Dat zei Freddy De Kerpel deze middag over de 24-jarige Ninovieter. Laggoune leeft en traint in Miami, in de Verenigde Staten, maar is nu even terug in ons land. Op vrijdag 10 februari vecht hij in Roosdaal een belangrijke kamp. Een gevecht dat hij absoluut moet winnen als hij de top tien van de wereld wil induiken.