Sint-Niklazenaar Meriton Karaxha is vrijdagavond in het West-Vlaamse Izegem wereldkampioen boksen geworden bij de weltergewichten, dat is de gewichtsklasse tussen 63,5 en 66,7 kg. De 27-jarige Karaxha, boksend met de gouden broek, en de Deen Mikkel Nielsen maken er de eerste 7 rondes een afwachtende kamp van. Het is Karaxha die de hardste klappen uitdeelt, maar Nielsen verzorgt zijn dekking. In de achtste ronde krijgt de Deen een publieke vermaning en een strafpunt en moet hij volop in de aanval maar Karaxha, ook wel mister TNT genoemd, houdt al bij al gemakkelijk stand. Hij wint de kamp verdiend op punten en mag zich wereldkampioen noemen bij de World Boxing Association, kortweg WBF.