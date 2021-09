Nele Martens uit Melsele heeft vanmiddag de eindmeet gehaald in de Sup Elfstedentocht in Nederland. Martens, hier nog op training in Stekene, legde in vijf dagen 220 kilometer af op een sup, langs 11 steden uit Friesland, met aankomst in Leeuwarden. De meeste peddelsurfers bij de Sup Elfstedentocht lossen elkaar af en verdelen de kilometers onderling. Nele Martens deed de hele afstand helemaal alleen. De eerste vrouw in deze internationale wedstrijd was de Belgische Nathalie van Olmen. Van de 25 deelnemers in de categorie Solo Tour Ladies eindigde Martens uiteindelijk als 18de.