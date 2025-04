Sporting Lokeren-Temse gaat op de valreep nog in beroep tegen de afgekeurde licentie

KSC Lokeren-Temse wil vanavond winnen van RWDM in de eerste halve finale van de Promotion Play-Offs. Binnen anderhalf uur beginnen ze eraan op Daknam. Dat die match gewoon wordt gespeeld, is al nieuws op zich. Want er heerste heel wat onzekerheid. Door de afgekeurde licentie zou Lokeren-Temse de Promotion Play-Offs niet kunnen spelen. Maar gisterenavond, enkele uren voor de deadline, diende de club dan toch beroep in, tegen de afgekeurde licentie.