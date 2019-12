Sporting Lokeren stuurt vijf spelers naar B-kern

Sporting Lokeren stuurt vijf spelers naar de B-kern. Zoals aangekondigd ging trainer Stijn Vreven met de borstel door de selectie. De Limburger wil de laatste tien matchen met een compactere kern afwerken, zodat hij efficiënter en persoonlijker kan trainen. Said, Marzo, Symons, Nzinga en Mitrea kregen te horen dat ze nu met de B-kern moeten meetrainen. Het is vooral opvallend dat ook Ahmed Said erbij is. De spits van 26 kon de verwachtingen niet waarmaken. De Wase club benadrukt dat het niet om een strafmaatregel gaat. De genoemde spelers kunnen later nog opgevist worden.