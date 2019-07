De Berlaars-Zeelse rugbyclub BrigandZe gaat verhuizen. Het terrein achter de sporthal in Berlare voldoet niet meer. Tegen september zou de club op dit terrein naast de voetbalvelden van Overmere verhuizen. Op termijn komt er op de huidige parking in Overmere ook een multifunctioneel gebouw met een opleidingscentrum, vergaderzaal, kantine en EHBO voorziening. de club investeert ook in een sanitair blok met douchegelegenheid voor minstens twee teams. De verhuis naar Overmere is noodzakelijk om de club te laten groeien.