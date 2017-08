Sporting Lokeren pakt 0 op 9 en mist start compleet

Voetbalclub Yellow Blue Beveren mag voortaan 'SK' aan haar naam toevoegen. De Voetbalbond had bezwaar aangetekend tegen de naamswijziging, maar dat bezwaar is nu verworpen, door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS. Yellow Blue SK Beveren is in 2011 opgestart, om het oude KSK Beveren te doen herleven, de club die voorafging aan de fusieclub Waasland-Beveren. Om de SK in de naam te kunnen behouden, had de club aan de bond gevraagd om de naam 'Yellow Blue Supporters-Kring Beveren' goed te keuren. Voor de club is de 'SK' niet alleen een verwijzing naar het verleden, het verwijst ook naar het karakter van de club, die als enige in ons land volledig in handen is van supporters. Eerder dit jaar promoveerde de ploeg nog naar Tweede Provinciale.