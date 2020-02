Het gaat van kwaad naar erger bij Sporting Lokeren. De club verloor gisteren opnieuw, tegen Union, en staat met anderhalf been in de playdowns. Maar erger was het supportersprotest achteraf. Na de wedstrijd verzamelden honderden supporters aan de ingang van Daknam om uitleg te vragen over het beleid. Vooral Louis De Vries was kop van Jut. De supporters zijn de loze beloftes van hun voorzitter beu.