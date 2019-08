En van de mannen gaan we naar de vrouwen. Sofie De Vuyst is er net niet in geslaagd om haar eigen Grote Prijs te winnen. De 32-jarige Herzeelse die voor het team Parkhotel Valkenburg rijdt, leek solo naar de finish te koersen, maar ze werd op het einde toch nog bijgehaald door Julie Van De Velde. In een sprint met twee was Van De Velde de snelste.