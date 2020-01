Sporting Lokeren: hoop op opheffing van transferverbod

Lokerenvoorzitter Louis De Vries is ervan overtuigd dat het transferverbod tegen de club morgen wordt opgeheven. Dat vertelt hij aan onze sportredactie. Lokeren traint na een stage sinds vandaag weer op Belgische bodem. De club kreeg vorige maand van de licentiemanager een transferverbod, omdat het niet in orde was met een aantal financiële documenten. De Vries zegt dat die papieren nu wel in orde zijn gemaakt. De voorzitter hoopt dat het verbod morgen wordt opgeheven, zodat de club weer transfers kan doen. Zondag speelt Lokeren al op het veld van Virton. Lokeren staat allerlaatste in 1B en heeft een mirakel nodig om de play-downs af te wenden.