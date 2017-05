Sporting Lokeren en Copa nemen afscheid

En ik blijf nog even in Aalst, want ook in het basketbal is het nagelbijten. Op dit moment speelt Okapi Aalstar de derde wedstrijd van de kwartfinale in de play-offs. Tegenstander is Charleroi. Okapi heeft een derde wedstrijd nodig omdat het vrijdag in Charleroi zwaar de boot in ging. Het werd 86-54. Okapi moet dus winnen straks, anders ligt het uit de competitie. Het zal alvast niet gemakkelijk zijn want er liggen heel wat spelers in de lappenmand. Vernon Taylor en De Thaey zijn er al zeker niet bij. John Tofi was nog twijfelachtig.