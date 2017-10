Waasland-Beveren-spits Isaac Thelin heeft Zulte-Waregem gisteravond helemaal op z'n eentje heeft opgevreten. De Zweed was goed voor in totaal 4 doelpunten, en daarmee had hij een groot aandeel in de 2-5-winst van geel-blauw. Thelin wordt zelfs de nieuwe Gouden Stier, dat is de topscoorder in de Jupiler Pro League.