Ben Mertens, de naam zegt u nu waarschijnlijk niets, maar dat zal in de toekomst wel veranderen. Volgens kenners is het 13 jaar jonge Wetterse talent 'the next big thing' in de Belgische snookerwereld. In de jeugdcategorieën pakt Ben de ene titel na de andere. En dat hoopt de jonge snaak binnenkort ook te doen op het WK voor min 16 jarigen in het Russische Sint-Petersburg. Hij stapt dan ook op het vliegtuig met maar één ambitie, wereldkampioen worden.