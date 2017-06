Wim De Decker weet eindelijk waar hij aan toe is bij Antwerp. De Temsenaar wordt assistent-trainer van Laszlo Beuleuni. Beuloni werd deze middag aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer bij The Great Old. Het was nochtans De Decker die Antwerp naar eerste klasse loodste, maar de Temsenaar moet het nu doen met een rol in de schaduw. Toch kan hij daar mee leven.