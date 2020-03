Sporting Lokeren betaalt bondsschulden en vermijdt zo schorsing of schrapping

En ook in de sportwereld slaat het coronavirus genadeloos toe. Alle voetbalwedstrijden in de hoogste klasse gaan gewoon door mét publiek, maar alle wedstrijden in de hoogste basketbalklasse vanaf vandaag tot 3 april worden uitgesteld. Dat laat de Euromillions Basketbal League weten. Concreet gaat het om speeldagen 10, 11 en 12 die worden uitgesteld. Ze worden verschoven naar midden en eind april. Voor Okapi valt de balans wel mee, want enkel de wedstrijd tegen Brussels zal worden uitgesteld. De andere speeldagen had het al gespeeld of was het vrij. De Euromillions Basketbal League wil geen enkel risico op besmetting nemen. Gisteren vertelde ik u dat volleybalclub Lindemans Aalst maar 1.000 toeschouwers ging toelaten tijdens de wedstrijd tegen Roeselare, aanstaande zaterdag. Maar de club komt daar al op terug. De Belgische Volleyballiga, in goede verstandhouding met de Federatie, heeft na overleg beslist dat er geen matchen zullen gespeeld worden in de volleybalcompetitie van Liga A Heren tot en met 3 april. De geplande speeldagen in de Final 4 van de play offs zullen ingelast worden vanaf het weekend van 4/5 april. In samenspraak met de Federatie en in overleg met de Liga clubs zal een nieuwe kalender opgemaakt worden