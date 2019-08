Sporting Lokeren bekert verder na eerste zege van seizoen

Sporting Lokeren bekert wel verder. Lokeren won met 0-4 in Heist en heeft daarmee meteen ook z'n eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Grote uitblinker tijdens de wedstrijd was Ahmed Said, de kersverse aanwinst van Lokeren. Hij trapte de match meteen goed op gang met twee mooie doelpunten binnen het eerste halfuur. De thuisploeg probeerde na de rust de situatie nog recht te trekken met twee wissels, maar het mocht niet baten. De vijfde ronde in de Beker van België was ineens ook de laatste ronde voor Heist.