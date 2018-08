De sport beginnen we met alweer fantastisch nieuws voor ons land vanop het EK atletiek in Berlijn. Koen Naert, een geboren West-Vlaming die een tijd lang in Erembodegem woonde, heeft goud gepakt op de marathon. Naert finishte solo in een tijd van twee uur negen minuten en 51 seconden. De snelle opgang van de 27-jarige atleet is opmerkelijk. Enkele jaren geleden was hij nog verpleger in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Toen kreeg hij een klein profcontractje van de Waalse federatie en nu is hij dus Europees kampioen. Een prachtprestatie. Na Nafi Thiam en de heren aflossers opnieuw een gouden plak dus voor Belgiƫ in de moeder aller sporten.