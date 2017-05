Sport Sporting Hasselt - Eendracht Aalst: 1-3

Eendracht Aalst maakte vandaag de loodzware verplaatsing naar Hasselt in de halve finales, van de eindronde voor promotie, naar de eerste amateurliga. Hasselt eindigde in die eerste amateurliga op de 13de plaats en is dus veroordeeld tot barrages om niet te degraderen. Aalst is goed op dreef in die eindronde. Het schakelde al Winkel Sport en Gent-Zeehaven uit, en daarom stuurde trainer Tom De Cock opnieuw zijn zelfde basiself de wei in.