Sportief Directeur Waasland-Beveren steekt ''al zijn ledematen'' in het vuur voor voorzitter Huyck

Scheidsrechter Bart Vertenten uit Beveren blijft nog even in de cel. Hans Rieder, zijn advocaat kon hem deze ochtend uit de gevangenis pleiten, maar heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling om uitstel gevraagd. De advocaat doet dat omdat hij eerst wil weten of de onderzoeksrechter die Vertenten aangehouden heeft gewraakt kan worden. Maar daarover buigt het hof van beroep zich pas op 5 november. Drie dagen daarna zal de zaak van Vertenten dan behandeld worden. De Beverse scheidsrechter is in het grote voetbal-schandaal in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie. De Belgische voetbalbond is intussen een ontslagprocedure gestart tegen Vertenten. Maar ook daartegen zal Vertenten zich verzetten.