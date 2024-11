Sporten is goed voor iedereen, maar nog beter voor de 1.379 mensen met mucoviscidose in ons land

Regelmatige lichaamsbeweging speelt een cruciale rol bij de behandeling van mucoviscidose. Dat is een ongeneeslijke en erfelijke aandoening die het dagelijks leven sterk kan beïnvloeden. Elk jaar is er de Europese Mucoweek om de ziekte onder de aandacht te brengen, en fondsen te werven voor de strijd ertegen. Toch laat Steven uit Sint-Niklaas zien dat de ziekte geen belemmering hoeft te zijn om actief te blijven. Met zijn wekelijkse sportsessies wil hij lotgenoten inspireren om ook in beweging te blijven.