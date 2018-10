Sportadvocaat: "Huyck en Waasland-Beveren hangen mogelijk zware straf boven het hoofd."

Advocaat Hans Rieder, die in de zaak van de voetbalfraude scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, wil de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin wraken. Dat vernam de krant De Standaard. Hoe kan iemand die verbonden is aan de voetbalbond, zoals onderzoeksrechter Raskin, beslissen over de aanhouding van mijn cliënt, die er als bediende een contract heeft lopen, zo vraagt de raadsman zich af. Topscheidsrechter Bart Vertenten zit met acht andere verdachten in voorlopige hechtenis, in het dossier Propere Handen, waarbij het federale parket witwaspraktijken, corruptie en matchfixing onderzoekt in het Belgische profvoetbal. Vrijdag beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling over hun verdere aanhouding.