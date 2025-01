Sporen weer vrij na aanrijding tussen trein en bestelwagen in Sint-Niklaas

Rond half drie afgelopen nacht werden de sporen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas vrijgegeven. Treinen kunnen weer rijden zoals voorzien. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel donderdagochtend. Het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas lag stil na een aanrijding woensdagavond tussen een trein en een bestelwagen aan een overweg. Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur op de overweg van de Uilenstraat in Sint-Niklaas. Volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder van het voertuig zich vast in de sporen, aldus Infrabel. De treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Infrabel kreeg geen oproep binnen via het gratis noodnummer 1711. De spoornetbeheerder doet nogmaals een oproep om altijd dat nummer te bellen bij incidenten aan overwegen.