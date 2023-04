Spoorwegtunnel in Wetteren tot en met dinsdag gesloten, vanaf woensdag enkele richting

Wie vaak langs Wetteren rijdt om de E40 te bereiken, zal de komende dagen moeten omrijden. De spoorwegtunnel van de Neerstraat is tot en met dinsdag gesloten voor alle verkeer. Het wegdek van de zogenoemde Boerenholtunnel is al jaren in slechte staat. Maar door de werken aan de Zuidlaan verderop is er de laatste maanden een pak meer verkeer door de smalle doorgang gereden. Een dringende herstelling was dus nodig. Arbeiders gieten morgen een nieuwe laag beton en die moet daarna nog enkele dagen uitharden. Nog tot en met dinsdag blijft de tunnel gesloten voor alle verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen er niet door. Woensdag gaat de doorgang weer open. Want dan zal de straat een belangrijke rol spelen in en nieuwe omleiding voor de werken aan de Zuidlaan.