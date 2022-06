Spoorarbeider overleden, andere zwaargewond na aanrijding door trein in Wetteren

Het aantal kinderen en jongeren dat opgevangen wordt in pleeggezinnen neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Onze provincie is zelfs de sterkste stijger in Vlaanderen, ten opzichte van vorig jaar. In Oost-Vlaanderen worden nu zo'n 2.300 kinderen opgevangen in een pleeggezin. In Sint-Lievens-Houtem vangen Maaike en Pieter zo 2 jonge pleegkinderen op.