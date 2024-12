Spookrijder nog niet gevat, politie: "Oproep aan iedereen, bel meteen 101 als je spookrijder ziet"

De politie van Temse is op zoek naar een spookrijder. Op sociale media zijn hallucinante beelden opgedoken. Op de beelden is te zien hoe een spookrijder in de dichte mist aan het rijden is op de N16, tussen Sint-Niklaas en Temse. Een andere bestuurder kon de chauffeur filmen. Wellicht kon de bestuurder de juiste afslag niet goed zien, door de dichte mist. Na een traject van twee kilometer, keerde de spookrijder zich uiteindelijk om aan het Shell station in Temse. Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd.