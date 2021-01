Gezondheid Spoedoverleg na uitblijven start vaccinaties ziekenhuispersoneel

De ziekenhuizen in onze streek hebben nog altijd geen groen licht gekregen van de overheid om te starten met de vaccinaties van het eigen personeel. En dat terwijl in heel wat anderen, vooral universitaire ziekenhuizen die inentingen wel al begonnen zijn. Het AZ-Sint-Blasius in Dendermonde heeft hierover nog deze avond een spoedoverleg met de Vlaamse overheid. Het ziekenhuis staat, als zogenaamde hub, ook in voor de verdere verdeling van het vaccin in de regio.