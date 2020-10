Spoedarts Ignace Demeyer: "We staan voor moeilijke maanden want onze burgerzin faalt"

Normaal gezien moeten we de effecten van de recent genomen maatregelen over een goede tien dagen zien in de cijfers. Maar voorlopig blijven ze onrustwekkend stijgen. In de Aalsterse ziekenhuizen liggen er 72 mensen op de COVID-afdelingen. 16 Patiënten verblijven op intensieve zorgen. In Sint-Niklaas zijn er de afgelopen 24 uur 10 coronapatiënten bijgekomen. Het totaal staat daar nu op 50. De druk op intensieve blijft voorlopig onveranderd. In het Dendermondse AZ Sint-Blasius noteren ze ook een opmerkelijke stijging van het aantal opgenomen COVID-patiënten. Dat totaal groeit aan met 6 naar 19. Drie mensen zijn er slecht aan toe. En in Zottegem tenslotte zijn er 3 COVID-patiënten bijgekomen, en liggen er nog altijd 4 mensen op intensieve.