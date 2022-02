Spoedarts Ignace Demeyer: "Het zijn altijd niet-Aalstenaars die zich misdragen"

De ziekenhuisopnames op de COVID-afdelingen in de ziekenhuizen in onze streek blijven verder dalen. Vandaag liggen er, in vergelijking met vrijdag, 21 coronapatiënten minder in onze ziekenhuizen. Vooral in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren is er dit weekend een grote daling op de COVID-afdeling, met 10 patiënten, tot 35 in totaal. Vrijdag waren dat er nog 45, een week geleden 46. Ook in Aalst, Dendermonde en Zottegem is er een daling. Op Intensieve zorg zijn er nu in totaal nog 2 patiënten opgenomen met corona. Dat zijn er 3 minder dan vrijdag, en 8 minder dan een week geleden. Drie intensieve afdelingen zijn leeg, waaronder die van Aalst dus sinds vandaag. Dat is geen dag te vroeg met dit cafeekescarnaval.