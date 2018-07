In Belsele bij Sint-Niklaas heeft het donderdagmorgen hevig gebrand in een woning op de hoek van de Reinaertlaan en de Cuwaertstraat. Het was de alleenstaande bejaarde bewoonster van 78 die het vuur opmerkte in haar woonkamer en hulp ging vragen bij buren. De vlammen grepen enorm snel om zich heen. Toen de opgeroepen brandweerploegen van de posten Sint-Niklaas en Waasmunster ter plaatse arriveerden, sloegen de vlammen al uit de ramen en door de voordeur van de woning naar buiten. De brand was snel onder controle, maar de woning brandde helaas volledig uit. Ook de aanpalende woning liep lichte schade op. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. De bewoonster is opgevangen door familie en buurtbewoners.