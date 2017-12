Sport Spelers Waasland-Beveren reageren op vertrek Clement, Johan Van Rumst is T1 ad interim

embed

En weg was hij. In Beveren likken ze hun wonden want ze hadden met Clement, die het erg goed deed, nog grote toekomstplannen. De zoektocht naar een nieuwe trainer kan dus beginnen, al willen ze dat rustig aan doen. Assistent Johan Van Rumst neemt over tot de winterstop. Hij leidde vanmorgen de eerste training in het post-Clement tijdperk.