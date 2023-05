Het was dit weekend maar belabberd weer, maar toch is in Hamme het zwemseizoen officieel op gang getrapt. Want het openluchtzwembad heeft er de deuren geopend. In Vlaanderen verdwijnen die openluchtzwembaden steeds meer en meer wegens te duur om te onderhouden. Maar in Hamme blijven ze er in geloven. Na de zomer staan er zelfs grote investeringen op het programma. En ondanks de koude temperaturen waren ook de eerste waterratten van de partij.