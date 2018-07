Huidig wereldkampioen en groene trui Peter Sagan komt naar het Natourcriterium in Aalst. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Sagan is publiekslieveling nummer 1 en won het criterium in Aalst al twee keer. Of de gele trui naar Aalst komt, dat is nog niet duidelijk. Chris Froome komt al zeker niet naar Aalst, met Geraint Thomas is er nog geen contact.