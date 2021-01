Spelers en staf FCV Dender trekken naar rechtbank en eisen mini-competitie

De spelers en de technische staf van FCV Dender stellen de Belgische Voetbalbond in gebreke. Ze doen dat samen met Patro Eisden Maasmechelen. De spelers van Dender voelen zich door de voetbalbond onheus behandeld. Die trok gisteren de stekker definitief uit het amateurvoetbal voor dit seizoen. Maar eerstenationalers Dender en Patro Eisden hebben heel wat profspelers onder contract. Ze vinden dan ook dat ze gelijk moeten behandeld worden als clubs uit 1A en 1B, die wel mogen blijven voetballen.Dender als club dient geen klacht in tegen de voetbalbond, maar eist wel de mogelijkheid om een soort mini-competitie op te starten. De winnaar of winnaars daarvan zouden dan toch nog kunnen promoveren naar 1B. Een zestal clubs uit eerste nationale zou interesse tonen in die mini-competitie.