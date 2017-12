En ik blijf nog even bij de ongevallen. In Sint-Pauwels bij Sint-Gillis-Waas is gisteravond een lichte bestelwagen gecrasht tegen een kapelletje. Het gaat om de bekende twistkapelletjes. De kapelletjes zijn beschermd erfgoed en werden in de jaren 70 gebouwd. Ze betekenden het symbolische einde van de ruzie tussen de kerken van Kemzeke en Sint-Pauwels over de giften die op die plaats gedaan werden. Eén van de kapelletjes is vernield. Ook de zitbanken zijn stuk. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder uit Stekene is wel gevlucht, maar kon door de politie opgespoord worden.