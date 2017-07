Human Interest Speelpleinen zoeken extra animatoren!

embed

De Vlaamse dienst speelpleinwerk is op zoek naar extra animatoren. Hoewel er sinds een paar jaar 1000 extra animatoren zijn bij gekomen, is er nog steeds een tekort. Dat komt omdat jongeren zich alsmaar vaker voor een minder lange periode engageren. Om de animatoren te tonen hoe belangrijk ze wel zijn, was het vandaag 'de dag van de animator'. Overal in Vlaanderen, en dus ook in Wetteren, zijn ze eens stevig in de bloemetjes gezet.