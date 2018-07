Speelpleinanimatoren zijn schaars dus kan je maar beter waarderen!

Morgen is het dag van de animator. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zet dan alle animatoren in de bloemetjes om ze voor hun inzet te bedanken. En dat verdienen ze ook, want geëngageerde begeleiders worden almaar schaarser. Het is voor jeugdbewegingen namelijk moeilijker om animatoren of leiders te vinden. Vooral in steden is het probleem het grootst. Veel jongeren hebben het al druk en ze hebben geen tijd meer om zich vrij te maken.