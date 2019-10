Spectaculaire plofkraak in Sint-Niklaas: daders voorlopig spoorloos

De buurt werd rond half twee vannacht opgeschrikt door een luide knal. De brandweer en politie arriveerden enkele minuten later, maar van de daders was geen spoor meer. De materiële schade is enorm. Door de knal is de geldautomaat tegen een geparkeerde wagen gevlogen, en ook in het filiaal zelf is er veel schade.





De federale politie en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of de dieven buit hebben gemaakt. Het is na Buggenhout en Stekene al de derde plofkraak in onze streek. De afgelopen weken gebeurden vooral rond het Antwerpse enkele plofkraken.